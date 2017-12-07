СЕТАМ выставил на продажу «Вознесенский коньячный завод»

Государственное предприятие «Система электронных торгов арестованным имуществом» (СЕТАМ) выставило на продажу корпоративные права на ООО «Вознесенский коньячный завод».

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В собственности ООО находятся мощности по производству и розливу коньяка, которые расположены в Вознесенске Николаевской обл.

Стартовая цена лота - 189 миллионов гривен, дата проведения аукциона - 18 января 2018 года.

Общая территория завода составляет 5,3 гектаров. В описании лота указано, что на торги выставлен холодильник, компрессорная, цех дистилляции, админздание, котельная, дробильно-прессованный цех, цех дистилляции виноматериалов, цех выдержки коньячных спиртов и склады.

Общая мощность перекурки - 2,4 миллиона гривен абсолютного алкоголя. Отделение для дубовых бочек рассчитано на 333 тысяч литров. На заводе установлены 3 линии по розливу коньяка в бутылки 0,25-0,5 литров производительностью 3 тысячи бутылок и линия разлива вина в бутылки 0,5-0,7-0,75 литров производительностью 3 тысячи бутылок.

Завод имеет лицензии на право экспорта и импорта спирта этилового, коньячного и плодового; на производство алкогольных напитков; на импорт алкогольных напитков, производство спирта коньячного и плодового.

«Завод выпускал 3, 4, и 5-звездочный коньяк под ТМ «Гринвич» и «Зеленый Гай». В цену лота продаже бренда Гринвич не входит, однако может быть рассмотрен ", - сообщил генеральный директор ГП «СЕТАМ» OpenMarket Виктор Вишнев.

В Едином государственном реестре юридических и физических лиц (ЕГР) конечными бенефициарами ООО «Вознесенский коньячный завод» указаны Александр Ройтман и Владимир Татаринов.



Как известно, одним из вице-президентов винно-коньячного завода «Зелений Гай» в Вознесенске ранее был депутат Николаевского городского совета Игорь Дятлов.

В 2011 году проект ОАО «Зеленый Гай» вошел в рейтинг ТОП-15 зеленых проектов в Украине.