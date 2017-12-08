Самая дорогая картина в мире уедет в ОАЭ – ее выставят в Лувре в Абу-Даби

Картину Леонардо да Винчи «Спаситель мира», проданную на аукционе Christie's за рекордные $450 миллионов, купил саудовский принц.

Об этом сообщает «Лига» со ссылкой на «The New York Times».

Самая дорогая картина теперь направляется в открытый недавно Лувр в Абу-Даби, ОАЭ. В аукционном доме Christie's не назвали покупателя, так как без его разрешения никогда этого не делают.

16 ноября 2017 года картину да Винчи «Спаситель мира» (Salvador Mundi) продали на аукционе Christie's в Нью-Йорке за $450,3 миллиона. Работа стала самым дорогим предметом живописи, который когда-либо был продан на аукционе.

Высокая цена картины обусловлена тем, что произведений кисти Леонардо да Винчи известно не так уж много (всего 20), и все они, кроме «Спасителя мира», находятся в музейных коллекциях.

Напомним, ранее сообщалось, что в ОАЭ бизнесмен купил автомобильный номер за 3 миллиона долларов.