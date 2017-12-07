ВР запретила злостным неплательщикам алиментов выезжать за границу и управлять автомобилем

Верховная Рада запретила тем, кто больше шести месяцев не платит алименты выезжать за границу и управлять автомобилем.

За соответствующий проект закона №7277 проголосовали 294 депутата, передает LIGA.net.

Так, если долг по уплате алиментов превысил сумму платежей за шесть месяцев, должника могут ограничить в праве выезжать за границу, временно ограничить в праве управлять автомобилем, охотиться и вообще пользоваться оружием, если у него есть такое право.

Также если алименты не платятся более шести месяцев, вопрос о выезде ребенка за границу самостоятельно решает тот из родителей, с которым живет ребенок. А тот, кто подает в суд заявление о взыскании алиментов освобождается от уплаты судебного сбора.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции планирует запустить на своем сайте открытый реестр лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов.