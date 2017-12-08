Почти все нардепы от Николаевщины поддержали Госбюджет-2018, только Корнацкий отсутствовал в зале

Из десяти народных депутатов Украины, представляющих в парламенте Николаевскую область, за принятие в целом проекта Государственного бюджета на 2018 год проголосовали девять.

Об этом свидетельствуют данные о поименном голосовании за проект №7000, опубликованные на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Так, за проголосовали нардепы от «Блока Петра Порошенко» – Андрей Вадатурский, Александр Жолобецкий, Александр Ливик, Борис Козырь, Давид Макарьян; нардепы от «Народного фронта» – Игорь Бриченко, Тарас Креминь и Вадим Пидберезняк; нардеп от «Відродження» Артем Ильюк.

При этом в сессионном зале отсутствовал депутат от БПП Аркадий Корнацкий, который избирался в парламент по 132-му николаевскому округу.

Напомним, ранее сообщалось о том, что всего за утверждение Госбюджета проголосовали 273 народных избранника.