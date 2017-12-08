«Для гарантии и безопасности», - в Николаевской ГФС рассказали о необходимости покупки кассовых аппаратов предпринимателями

Федорович, Зизда Предпринимателям, которые продают гарантийный товар без кассовых аппаратов грозят штрафы и административные аресты имущества.

Об этом стало известно в ходе пресс-конференции в Главном управлении ГФС в Николаевской области в пятницу, 8 декабря.

Так, согласно Закону Украины от 20 декабря 2016 года №1791-VIII с 8 марта 2017 года предприниматели - плательщики единого налога I, II и III групп, реализующие товары на гарантии, независимо от объема получаемого дохода и места осуществления деятельности обязаны применять кассовые аппараты.

По словам инспектора отдела отдела фактических проверок, контроля за наличными операциями управления аудита Александра Федоровича, по состоянию на 7 декабря 2017 года предприниматели зарегистрировали уже более 250 аппаратов.

Он отметил, что регистраторы расчетных операций должны быть установлены в том числе у тех, кто продает указанные товары на рынке, принимает оплату через терминалы и владеет несколькими магазинами с разным товаром.

- Если совершено впервые (не применяется РРО - прим. ПН), то к объекту хозяйствования применяется чисто символическая финансовая санкция - 1 гривна, но если этот факт будет выявлен повторно, то это стопроцентная стоимость реализованной продукции через кассовый аппарат. Но мы сразу к предпринимателю применяем административный арест имущества и в принципе он сразу исправляется и покупает аппарат, - рассказал Федорович.

В то же время начальник отдела фактических проверок, контроля за наличными операциями управления аудита Галина Зизда отметила, что в ходе проверок штрафные санкции не применялись к тем предпринимателям, которые уже зарегистрировали кассовый аппарат.

- Большая часть проверок связана с жалобами покупателей, а не по нашей инициативе. Так как все понимают, что идут затраты, деньги на покупку кассовых аппаратов, на установку, на обучение. У предпринимателей было достаточно много времени, чтобы подготовиться. Мы собирались и общались, даже по материальным затратам. Для гарантии, безопасности, для удобства они должны все таки применять кассовые аппараты, - отметила Зизда.

Также в ГФС отметили, что в среднем кассовый аппарат стоит около 5 тысяч и призвали покупателей обращаться в службу, в случае обнаружения предпринимателей, которые нарушают закон.

Напомним, что ранее заместитель начальника Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области Дмитрий Прокофьев заявил, что владельцы рынков и арендующие у них места торговцы скрывают большую часть денежных оборотов, что ведет к огромным недоплатам в местные и государственный бюджеты.