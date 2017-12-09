С начала года на Николаевщине собрали 1,7 миллиарда гривен НДС – показатели повысились на 700 миллионов

За 11 месяцев 2017 года фискальная служба Николаевщины обеспечила поступление в бюджет 1,7 миллиарда гривен налога на добавленную стоимость, что на 700 миллионов гривен больше, чем за соответствующий период 2016 года.

Об этом сообщил и.о. начальника Главного управления ГФС в Николаевской области Роман Криль, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, значительно увеличить поступление по налогу на добавленную стоимость удалось благодаря эффективной работе системы электронного управления рисками при администрировании НДС (СМКОР), механизм которой позволяет автоматически анализировать налоговые накладные на наличие рисков. Робота системы направлена на выявление субъектов хозяйственной деятельности, которые формируют схемы уклонения от налогообложения и, соответственно, способствуют распространению «теневой» экономики.

- Внедрение СМКОР позволило перекрыть ряд лазеек, которые использовались «сомнительными» предприятиями для создания фиктивного налогового кредита. Средства, которые раньше находились «в тени», сегодня поступают в бюджет. Об этом свидетельствует существенное увеличение поступлений из налога на добавленную стоимость, - отметил Роман Криль.

Напомним, что ранее в Николаевской ГФС рассказали о необходимости покупки кассовых аппаратов предпринимателями.