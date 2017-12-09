В Николаеве предпринимателя подозревают в хищении более 100 тысяч гривен на капремонт ограждения кладбища

Следователи Центрального отдела полиции, под процессуальным руководством Николаевской местной прокуратуры № 1 сообщили о подозрении предпринимателю, который присвоил бюджетные деньги под предлогом выполнения капитального ремонта ограждения городского кладбища.

Об этом сообщается на сайте Прокуратуры Николаевской области.

Так, полиция установила, что предприниматель составил поддельные документы и незаконно получил из бюджета более 100 тысяч гривен (11 % от общей суммы 900 тысяч гривен), выделенных на выполнение работ по капитальному ремонту ограждения городского кладбища в микрорайоне Терновка.

«По результатам проведенных экспертиз установлено, что виды и объемы фактически выполненных работ по объекту не соответствуют тем, что обозначенны в актах приема выполненных работ, а именно несоответствие заключается в использовании меньшего количества строительных материалов, чем указано в актах», - говорится в сообщении.

Предпринимателю сообщили о подозрении по части 1, части 3 и части 4 статьи 358 и части 1 статьи 191 Уголовного Кодекса Украины («Подделка официальных документов, совершенное повторно, использование поддельных документов и присвоение чужого имущества, которое было вверено»).

Сейчас проводится проверка фактов возможного завладения предпринимателем бюджетных средств при проведении ремонта других объектов. Расследование продолжается.

Напомним, что ранее начальнику Службы автомобильных дорог в Николаевской области Сергею Ткаченко объявили о подозрении в растрате бюджетных денег.