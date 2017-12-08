В мэрии Николаева хотят избавиться от 15 «будок» и МАФов на улице Соборной

В мэрии Николаева хотят отказать в продлении предпринимателям договора об обслуживании группы временных сооружений на улице Соборной. Этот вопрос вынесли на заседание исполнительного комитета горсовета.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Исполкому предложили отказать физическим лицам-предпринимателям в продлении срока действия договора об установлении личного срочного сервитута для обслуживания группы передвижных временных сооружений. Речь идет о «более 15 сооружениях» площадью от 4 до 30 кв.м, которые расположены на Соборной улице: на углах улиц Адмирала Макарова, Потемкинская, Спасская, Набережная, Большая Морская; на Флотском бульваре; у здания №5; около магазинов «Модный квартал», «Алло» и «Мобилочка», «Яшма»; вблизи Каштанового сквера; возле детской площадки.

Расторгнуть договоры решили после инвентаризации временных сооружений на улице Соборной, которую проводил департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции и управление земельных ресурсов городского совета.

«От решения исполкома будет зависеть дальнейший вид улицы Соборной. Контроль за выполнением данного решения будет возложен на заместителя городского головы Юрия Степанца», - сообщили в мэрии.

Напомним, ранее сообщалось, что только на четыре киоска по улице Соборной в Николаеве есть документы, на остальные все разрешения просроченные.