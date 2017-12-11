Исполком не поддержал выплату стипендии дочери николаевского героя-ольшанца Медведевой из-за ее антиукраинской позиции

Исполнительному комитету Николаевского городского совета не хватило голосов для возобновления выплаты адресной стипендии дочери героя-ольшанца Галине Медведевой.

Об этом стало известно в понедельник, 11 декабря, на заседании исполкома.

Напомним, что ранее исполнительный комитет не проголосовал за выделение средств Медведевой, по причине её сепаратистских высказываний. После чего депутат Олег Солтыс потребовал возобновить ей выплаты, иначе грозился инициировать увольнение причастных к этому.

В ходе заседания исполкома директор департамента труда и социальной защиты населения Николаевского городского совета Сергей Бондаренко вынес предложение возобновить Галине Медведевой ежемесячную выплату в сумме 1 тысячи 313 гривен и 7 тысяч 742 гривны за те месяцы, которые она стипендию не получала.

В свою очередь вице-мэр Евгений Шевченко отказался поддерживать проект решения, заявив, что не проголосует за человека, который придерживается антиукраинской позиции.

- Я как человек, который присутствовал на Майдане с первого дня в Николаеве и в Киеве, я не буду голосовать за человека, который в интернете так высказывается об Украине и по поводу соборности и независимости нашего государства. Я считаю, что это враг государства, несмотря на то, что этот человек является дочерью великого ольшанца, который защищал наш город, - сказал Шевченко.

В то же время член исполкома Владимир Тимошин заявил, что человека виновным может признать только суд.

В итоге большая часть членов исполкома воздержался от голосования за проект и решение принято не было.