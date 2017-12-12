Исполком поддержал выделение 35 тысяч гривен семье, которая пострадала в ДТП в Николаеве

Исполнительный комитет Николаевского городского совета согласовал выделение 35 тысяч гривен материальной помощи матери женщины, которая с ребенком пострадала в дорожно-транспортном происшествии в Николаеве.

Об этом стало известно в ходе заседания исполкома в понедельник, 11 декабря.

Напомним, 30 ноября в Николаеве в районе пересечения проспекта Мира и улицы 1-я Линия произошло ДТП с участием автомобиля «Hyundai» и пешеходов. Пострадавшие в ДТП мать и ребенок находятся в коме и нуждаются в финансовой помощи, врачи оценивают их состояние как тяжелое.

Так, директор департамента труда и социальной защиты населения Николаевского городского совета Сергей Бондаренко вынес на рассмотрение комитета выделение 35 тысяч гривен женщине, чья дочь и внучка пострадали в дорожно-транспортном происшествии. Члены исполкома поддержали проект.

Ранее сообщалось, что суд взял под стражу с возможностью внесения залога водителя «Hyundai», который в Николаеве сбил маму с дочкой на пешеходе.