На фабрике в Первомайске шьют фирменную одежду для бренда «Dolce & Gabbana»

В Первомайске в Николаевской области на местной швейной фабрике шьют брендовую одежду на экспорт в Европу. На предприятии производят настоящую одежду «Dolce & Gabbana», «Moschino» и других известных мировых брендов.

Об этом сообщает «ТСН».

На швейной фабрике работает три сотни людей, работники предприятия говорят о хороших условиях труда и полностью «белой» зарплате. Заказы дают из Германии, Франции и других стран вместе с тканью, лекалами, пуговицами и молниями. Весь процесс производства строго контролируется – предприятие отчитывается за каждый метр израсходованного материала.

На готовую одежду вклеивают и вшивают этикетки с брендом и информацией об уходе за изделием. Желаемой отметки «Made in Ukraine» ни на одном комплекте нет. Стоимость готовых вещей от 100 до 400 евро, из них фабрика получает себе мизер – около 10 евро. Материал стоит дороже труда. За производство продукции для мировых брендов отечественная швея получает лишь 0,5% от цены вещи в европейских бутиках.

Эксперты объясняют, что ткань, раскрой и пошив, упаковка и даже транспортировка составляют лишь треть от цены готового изделия. Условия труда на украинских фабриках не лучше, чем в Азии: средняя зарплата в области составляет 2700 гривен (на фабрике в Первомайске под 8000 гривен), это сопоставимо с Бангладеш или Македонией. Зато в Китае аналогичный показатель минимум в четыре раза выше – теперь это не дешевая рабочая сила, там зарплата колеблется в пределах 450-700 долларов. Однако требовать у брендов больше украинские производители не рискуют.

- Вот у нас была фирма «Gelco», хорошая фирма, но Македония им дала условия немного дешевле, и они все, что шили в Украине, переместили в Македонию, - рассказал директор швейной фабрики Евгений Дырдин.

Украинские специалисты легкой промышленности ищут лучшей судьбы в других сферах, в других странах. Последний путь выбрала Василиса, которая теперь работает в Польше, где за ту же работу получает в пять раз больше, чем дома.

- Поляки выезжают в Германию, Англию, там они могут больше заработать – мы выезжаем в Польшу. Мы сейчас заменяем поляков, выехавших на заработки. Мне интересно, кто будет украинцев заменять, - говорит она.

Напомним, что ранее в Херсоне полиция выявила подпольный цех по пошиву одежды, где работали нелегалы.