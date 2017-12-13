Власти Болгарии конфисковали у контрабандистов биткоины и могут получить почти 3 миллиарда долларов

Правительство Болгарии конфисковало у контрабандистов 200 тысяч биткоинов, стоимость которых составляет около 3 миллиардов долларов.

Об этом пишет «Экономическая правда» со ссылкой на «Coindesk».

Власти Болгарии раскрыли крупную сеть контрабандистов, которые уходили от уплаты налогов и сборов, а деньги вкладывали в биткоины. Злоумышленники с помощью подкупа заразили компьютеры болгарской таможни вирусом, который позволил им не платить таможенные сборы при ввозе товаров в страну. Таким образом, они экономили миллионы долларов.

Преступники оказались криптоэнтузиастами – оказывается, они давно переводили свои деньги в биткоины. После задержания 23 участников схемы и конфискации незаконно нажитого имущества у болгарских властей на руках оказалось более 200 тысяч биткоинов.

Суммы, которую заработало болгарское правительство на конфискованной криптовалюте, хватило бы на покрытие 18% государственного долга Болгарии. По нынешнему курсу это более 3 миллиардов долларов – около 7% от ВВП Болгарии. Что будет с конфискованными биткоинами дальше, власти не сообщают.

Напомним, что ранее в Греции задержали россиянина, подозреваемого в отмывании $4 миллиардов через биткоин-транзакции.