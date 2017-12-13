Российский «Сбербанк» продал свою украинскую «дочку» Тигипко

Дочерняя структура «Сбербанка России» Sberbank Europe AG продала украинский VS Bank группе «ТАС» украинского бизнесмена Сергея Тигипко.

Об этом сообщили в пресс-службе «Сбербанка».

«Сбербанк Европа» (Sberbank Europe AG), дочерняя компания группы «Сбербанк», завершил сделку по продаже доли в размере 99,9230% в ПАО "ВиЭс Банк" (Украина) группе «ТАС».

«Сбербанк осуществляет данную сделку в рамках реализации стратегии по выходу с банковского рынка Украины», – говорится в сообщении.

Отмечается, что сделка окажет нематериальное влияние на финансовые показатели «Сбербанка».

Ранее сообщалось, что сделка была одобрена Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ), Национальным банком Украины (НБУ), а также Европейским центральным банком. После покупки банка Тигипко планирует его объединить с «Таскомбанком».

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В начале 2016 года Сергея Тигипко назначили председателем правления АО «Таскомбанк». Отметим, что в 2010-2012 гг. он работал в правительстве Николая Азарова на должности вице-премьера, принимал участие в президентских выборах 2010 и 2014 годов.

16 марта президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 15 марта 2017 г. «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» против банков с государственным российским капиталом, работающих в Украине: «Сбербанка» и ВТБ, «БМ Банка», «Проминвестбанка» и VS Bank («дочка» «Сбербанка»). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.