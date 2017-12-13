Гройсман пригрозил «Укроборонпрому» и поручил до 25 декабря выплатить долги работникам «НСЗ»

Кабмин дал поручение ГП «Укроборонпром» до 25 декабря погасить задолженность по зарплате работникам «Николаевского судостроительного завода» (бывший «Судостроительный завод им. 61 коммунара» в Николаеве).

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду, 13 декабря.

«Сегодня правительство поручило концерну «Укроборонпром» погасить задолженность по заработной плате перед работниками «Николаевского судостроительного завода». Это ответственность руководства концерна и они должны выполнить эту задачу, тем более, что поручение правительства. За его неисполнение, будут соответствующие последствия», - сказал Гройсман.

Изначально предлагалось установить срок до 30 декабря, но позже премьер поддержал предложения других членов правительства и отметил, что погасить этот долг концерн должен до 25 декабря.

«До 25 декабря и проинформировать Кабинет министров Украины», - подчеркнул премьер-министр.

Как известно, 15 ноября работники государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод» в знак протеста против невыплаты заработных плат уже во второй раз перекрывали движение возле Варваровского моста.

Напомним, что в Киеве 27 ноября на концерне «Укроборонпром» состоялось второе заседание рабочей группы по решению вопроса задолженности по зарплате перед работниками «Николаевского судостроительного завода» (бывший Судостроительный завод имени 61 коммунара).

Позже сообщалось о том, что один из комитетов Верховной Рады поддержал проект решения, который будет вынесен на рассмотрение Кабинета министров Украины, о демилитаризации ракетного крейсера проекта 1164 (крейсера «Украина»), что позволит начать выплаты по задолженности заработных плат перед работниками «Николаевского судостроительного завода». Однако Кабмин не принял решение по крейсеру «Украина» из-за Минобороны – еще не подготовлены документы.

По состоянию на начало декабря задолженность по зарплате в Николаевской области достигла почти 103 миллионов гривен.

Также сообщалось о том, что ранее в «Укроборонпроме» заявили, что деятельность ГП «Николаевский судостроительный завод» парализована из-за отсутствия решения правительства насчет ракетного крейсера проекта 1164 (крейсера «Украина»).