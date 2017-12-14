В Николаевской области направили в бюджет 255 миллионов гривен военного сбора

За 11 месяцев 2017 года органы ГФС в Николаевской области мобилизовали в бюджет 255 миллионов гривен военного сбора. Этот показатель превысил поступление военного сбора за аналогичный период 2016 года на 26 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Николаевской области.

На Николаевщине выросли среднемесячные поступления военного сбора. Так, за ноябрь 2017 года направили в бюджет 26 миллионов гривен военного сбора, что на 6 миллионов гривен больше, чем за ноябрь 2016 года.

Плательщиками военного сбора, который рассчитывается по ставке 1,5 процента от объекта налогообложения, являются физические лица-резиденты и нерезиденты, которые получают доходы в Украине. Военным сбором облагаются доходы в форме заработной платы, других поощрительных и компенсационных выплат, вознаграждений, которые выплачиваются плательщику в связи с трудовыми отношениями. Ответственными за начисление сбора в бюджет являются работодатели.

Напомним, что ранее в ГФС предупредили николаевцев, что мошенники рассылают SMS о налоговом долге.