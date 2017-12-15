АМКУ оштрафовал одного из крупнейших мобильных операторов Украины на 21 миллион гривен

В четверг, 14 декабря, Антимонопольный комитет оштрафовал компанию «Киевстар» на 21,3 млн гривен.

Об этом сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев на своей странице в Facebook.

Так, мобильный оператор в части рекламных материалов сообщал о посекундной тарификации, но фактически снимал стоимость целой минуты за первую секунду каждой очередной минуты.

«Комитетом было принято решение по делу против ответчика ПрАТ «Киевстар» о недобросовестной конкуренции в виде распространения информации относительно условий тарификации, что вводит в заблуждение (нарушение статьи 15-1 ЗУ «О защите от недобросовестной конкуренции»)», – написал Терентьев.

Весной 2017 года комитет сообщал, что согласно правилам предоставления телекоммуникационных услуг, можно тарифицировать только полные единицы (секунды, килобайты). Соответствующее решение Кабмин утвердил в своем постановлении №295 от 11.04.2012 года.

Напомним, что Госспецсвязь предложила регистрировать всех абонентов мобильной связи в Украине.