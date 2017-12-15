Власти списывают экс-владельцам «Приватбанка» миллиардные долги, - СМИ

Несколько компаний-заемщиков «ПриватБанка», связанные с «приватовцами» и их партнерами, в течение 2017 года были в судебном порядке признаны банкротами, а часть даже ликвидирована. Как следствие, «Приватбанк» теряет возможность взыскания с них миллиардных долгов.

Об этом сообщает Finbalance.

Так, в сентябре Хозсуд Харьковской области утвердил ликвидационный баланс и ликвидировал ООО «Кременчукнафтопродуктгруп», объем непогашенной задолженности которого перед Приватбанком, согласно судебным материалам, составил 425 млн грн. Такая же история с ООО «Укрторгнафта» (328 млн грн), ООО «Союз-Ойл» (118 млн грн), ООО «Универсал Транзит-Ойл» (121 млн грн).

Подобное развитие событий может постигнуть Приватбанк в случае по крайней мере еще нескольких компаний, у основателей которых прослеживается связь с «приватовцами». Характерная особенность этих банкротов (как следует из судебных материалов) — отсутствие имущества и наличие в активах разве дебиторской задолженности на 500 тыс грн (причем эта сумма идентична в нескольких случаях).

Так, в июне-июле Хозсуд Харьковской области признал банкротами ООО «Мондора», ООО «Дело-Ойл», ООО «Ужнафта», ООО «Ост-Торг», а в сентябре-ноябре утвердил реестр требований их кредиторов, включив в него в т.ч. требования Приватбанка соответственно на 525 млн грн, 487 млн ​​грн, 440 млн грн, 419 млн грн.

Кроме того, в июне Хозсуд Харьковской области утвердил реестр требований кредиторов ООО «Уж-Петроль» и ООО «Триада-Плюс», которые были признаны банкротами еще в феврале. В реестры требований их кредиторов были включены в т.ч. требования Приватбанка соответственно на 438 млн грн и 322 млн грн.

По данным госреестра, в структуре собственности указанных фирм-банкротов фигурируют одни и те же компании, которые зарегистрированы на Британских Виргинских островах, в Белизе, Сент-Китс и Невис. Чаще всего среди оффшорных учредителей обанкротившихся должников Приватбанка значатся компании Греммел Холдингз Инк, Экспресс Таймс ЛТД, Шривпорт Холдингз, Октамар Лимитед, Солар Лимитед, Би-Си Карго Сервисес Лимитед, Криспекс Инк, Глобал Чемикал Сервисес Лимитед, ГРАНДОС Ентерпрайзес ЛТД, Юнайтед Шипментс Трейдинг Лимитед т.д. . Ранее в СМИ указанные компании связывали с «приватовцами» и их партнерами (см., В т.ч. 1, 2, 3, 4).

Напомним, ранее СМИ сообщали, что НБУ передал данные о клиентах «Приватбанка» в Россию, дело расследует ГПУ.