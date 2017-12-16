МВФ увидел «существенные риски» в госбюджете Украины на следующий год

Международный валютный фонд видит существенные риски, как в статье доходов, так и в статье расходов украинского госбюджета на 2018 год.

Об этом пишет «Reuters», сообщает «Украинская правда».

Киев обязался выполнять рекомендации МВФ в рамках программы помощи на 17,5 миллиардов долларов. Но из-за того, что он не выполняет вовремя обещанные реформы, выплата частей этой суммы происходит с опозданиями. Фонд пока не обнародовал свою оценку соответствия госбюджета-2018 фискальным обязательствам перед МВФ.

В своем первом комментарии после принятия украинского бюджета глава отделения МВФ в Украине Йоста Люнгман сказал, что его организация до сих пор оценивает госбюджет и поправки к украинскому налоговому кодексу. Но причины для беспокойства уже есть.

- В целом мы согласны с планируемым дефицитом бюджета на следующий год, но мы видим существенные риски, как в статье доходов, так и расходов, - сказал Люнгман.

Он добавил, что МВФ продолжит диалог с правительством в ближайшие дни, чтобы согласовать дополнительные меры, необходимые для того, чтобы бюджет соответствовал целям программы помощи.

Напомним, 7 декабря Верховная Рада поддержала проект государственного бюджета на 2018 год. В марте 2015 года МВФ открыл для Украины четырехлетнюю программу EFF общим объемом 17,25 миллиарда долларов.

Ранее НБУ выступил за начало новой программы МВФ для Украины с 2019 года. В НБУ рассчитывают, что в 2018 году Украина сможет привлечь еще 3,5 миллиарда долларов от МВФ. В МВФ уже заявляли, что для продолжения сотрудничества Украина должна принять закон о приватизации, создать антикоррупционный суд, урегулировать вопрос с ценами на газ и провести земельную реформу. Кредиты от МВФ предоставляются под 1,5-2,5% годовых.