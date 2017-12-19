Депутатская комиссия внесла коррективы в проект бюджета Николаева на 2018 год – всего поделили 148,3 миллиона

В понедельник, 18 декабря, члены постоянной депутатской бюджетной комиссии Николаевского горсовета поддержали предложенные корректировки в проект решения «О местном бюджете города Николаева на 2018 год» на общую сумму почти 150 миллионов гривен.

Об этом речь шла на заседании постоянной комиссии горсовета по вопросам экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета, финансов и социально-экономического развития.

В ходе комиссии начальник управления культуры Юрий Любаров обратился с обращением к членам комиссии относительно возможности включения в проект бюджета на 2018 год расходов в размере 8,3 миллионов гривен.

- В эту сумму входит: 6 миллионов гривен - реконструкция ДК «Молодежный», реконструкция жилых помещений по улице Спасской 23/1 для детской художественной школы, по общему фонду 2,3 миллиона гривен на повышение противопожарной безопасности, установка систем противопожарной сигнализации, а также 600 тысяч гривен на музификацию «Дикого сада» и 100 тысяч гривен на мемориальные доски в память о бойцах Николаева, которые погибли в АТО, - объяснил он.

Что касается выделения дополнительных средств на 2018 год для управления физической культуры и спорта, то начальник управления Олег Машкин просил у депутатов 500 тысяч гривен на автоматизированную пожарную сигнализацию в спортшколах Николаева.

Также речь шла о дополнительных расходах: 1 миллион 200 тысяч для МФК «Николаев» и 300 тысяч для МБК «Николаев».

Кроме того, Машкин просил выделить из специального фонда бюджета 6,6 миллионов гривен на продолжение работ по реконструкции футбольного поля Центрального стадиона по улице Спортивной1/1 .

Также, бюджетная комиссия поддержала просьбу управления охраны здоровья Николаевского городского совета касательно выделения 11 миллионов гривен на приобретение помещения в 367 м. кв. для размещения центра семейной амбулатории №4 в микрорайоне Варваровка. Отметим, что эту просьбу члены комиссии согласились поддержать при условии приобретения томографа для БСМП.

Департамент труда и соцзащиты населения Николаевского горсовета просил утвердить увеличение расходов в бюджете 2018 года на систему пожарной безопасности в размере 116 тысяч гривен для Городского территориального центра по Мореходной, 9 и для Центра реинтеграции бездомных. Также директор департамента труда и соцзащиты Сергей Бондаренко просил дополнительно выделать 628,8 тысяч гривен для 262–х участников боевых действий Второй мировой войны и войны с Японией, а также для поддержки Ассоциации ветеранов АТО – 239 тысяч гривен.

Что касается управления образования, то и.о. главы Анна Деркач просила 40 миллионов гривен, в которые входит: 18 миллионов гривен на приобретение постройки для детсада №15 в микрорайоне Промзона, 19 миллионов – на устройство автоматизированной пожарной сигнализации в учреждениях образования, 2 миллиона гривен на капремонт спортплощадки в школе №12, и 1 миллионов гривен на реконструкцию спортивной площадки для №44 школы. Данное предложение утвердили с условием того, что цена на приобретение постройки для детсада №15 будет пересмотрена и уменьшена до 12 миллионов гривен.

Исполнительный комитет обращался с просьбой на счет увеличения расходов на 2018 год по общему фонду – 380 тысяч гривен на проведение автоматизированной пожарной безопасности, из них 320 для здания исполнительного комитета, и 60 тысяч гривен на Центр социальных служб. Что касается специального фонда, то 550 тысяч гривен на детский лагерь «Дельфин».

Также, бюджетная комиссия поддержала обращение администрации Заводского района касательно утверждения увеличения расходов из горбюджета на содержание ЖКХ по Заводскому району в размере шести миллионов гривен, а именно на капремонт дорог – 4,6 миллионов гривен и на капремонт внутриквартальных проездов, территорий – 1,4 миллионов гривен.

С просьбой об увеличении расходов на 2018 год обратилась и администрация Центрального района, а именно выделение 400 тысяч гривен на питьевую воду для жителей микрорайона Варваровка и четырех миллионов гривен на ремонт внутриквартальных проездов района. Комиссия согласилась поддержать изменения с учетом того, что будут предоставлены конкретные адреса, по которым будет проводиться ремонт.

Администрация Коррабельного района просила выделить из горбюджета дополнительные средства в размере около 4 миллионов гривен на строительство комплекса для очистки сточных вод, которые впадают в озеро по улице Олега Ольжича, 1А.

Начальник управления ЖКХ Андрей Палько просил 64 миллиона 100 тысяч гривен, в которые входит: ремонт мостов города, Аляудской переправы, ремонт Витовских апледуков, обустройство зеленых зон, на капремонт жилищного фонда, устранение подтоплений в Терновке и поселке Горького, и пр..

Как известно, исполнительный комитет Николаевского городского совета утвердил проект бюджета Николаева на 2018 год, однако с поправкой «снять 130 миллионов гривен на ледовый каток» в парке «Победа».