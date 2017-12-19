«Воз и ныне там»: Николаевский облздрав просит продлить «противотуберкулезную» программу с финансированием в 4 миллиона

Управление здравоохранения Николаевской облгосадминистрации просит облсовет продлить целевую программу противодействия заболеванию туберкулезом на период до 2018 года включительно.

Соответствующий проект решения опубликован на официальном сайте Николаевского областного совета. Его планируют рассмотреть 21 декабря на внеочередной сессии.

При этом предлагается утвердить финансирование программы на год в общей сумме 4 миллиона 54 тысяч гривен, из которых 3 миллиона 279,5 тысяч гривен – средства Государственного бюджета, и лишь 775 тысяч – областного.

Как сообщили в пресс-службе областного совета, о необходимости продления программы шла речь в 18 декабря во время совместного заседания двух постоянных депутатских комиссий – по вопросам культуры, науки и образования, семьи и молодежи, спорта и по вопросам социальной политики, здравоохранения, материнства, детства, развития зон отдыха и туризма.

По словам начальника управления здравоохранения Павла Георгиева, связано это непосредственно с тем, что до сих пор не принята национальная программа.

«Медики ожидали ее принятия в течение 2016-го и 2017-го годов. К сожалению, остается констатировать, воз и ныне там. А учитывая сегодняшнюю все еще сложную ситуации с туберкулезом на юге Украины, и в Николаевской области в частности, возникает необходимость продолжения действия программы», - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что изначально программа принималась на срок до 2016-го года.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаевском областном совете на постоянных депутатских комиссиях рассматривают проект бюджета области на следующий 2018 год.