Профильная комиссия после корректировки приняла проект бюджета на 2018 год

Все члены бюджетной комиссии, кроме Натальи Горбенко поддержали внесения изменений в проект бюджета города Николаева на 2018 год.

Об этом стало известно, во вторник 19 декабря на заседании постоянной бюджетной комиссии.

Так, Горбенко заявила, что на сессии городского совета, которая проходила 30 октября, она просила и.о. городского головы – секретаря Николаевского горсовета Татьяну Казакову направить всем депутатам бюджетной комиссии расшифровки по объектам.

- У нас была бы возможность изучить все это, и подойти к бюджету - не формально, а детально все проработать. По состоянию на сегодняшний день протокольное поручение не выполнено, и шифровки по объектные, ну по крайней мере депутатам «Самопомощи» они не поступали, так что проект не доработан, - сообщила депутат.

Однако, глава бюджетной комиссии Александр Бернадский сообщил, что пообъектные расшифровки не представил только департамент ЖКХ, в связи с чем в понедельник, 18 декабря было принято следующее решение:

- Мы утверждаем департаменту ЖКХ по направлениям суммы и будем утверждать по объектно по департаменту ЖКХ после принятия бюджета, - объяснил председатель Наталье Горбенко.

Что касается департамента ЖКХ, то Наталья Горбенко не довольна тем фактом, что на вчерашней бюджетной комиссии (18 декабря, - ПН) Андрей Палько просил выделить дополнительные средства в бюджете на 2018 год в размере 6,2 миллиона гривен на мосты, помимо пяти миллионов, которые уже заложены, «при том, что по состоянию на 12 декабря эта сумма была девять миллионов и эта сумма более конкретно соблюдала потребности мостов».

- Было заложено три миллиона на понтонные мосты, два понтона на Аляудском и Ингульском. Два миллиона на Широкобальский мост, который тоже требует обследования, кроме того было заложено три миллиона на так называемые Витовские мосты. На сегодняшний день из девяти миллионов осталось 6,2 миллиона, то есть какие-то работы из этих выпали, - возмутилась она.

Не смотря на это, Сергей Кантор не считает это проблемой, так как сам Палько ответил по всем вопросам и уверил комиссию, что денег на все хватает и тем более «мы заблокировали средства» и департамент ЖКХ сможет воспользоваться выделенными средствами только тогда, когда пройдет планово-бюджетную комиссию и комиссию ЖКХ.

Также, Горбенко не довольна тем, что проекты, которые комиссия считала перспективными и нужными не заложены в бюджете на 2018 год, а именно проект по строительству троллейбусных линий в Корабельном районе, строительство объездной дороги в Корабельный район и установка велодорожек.

Таким образом, депутатская комиссия, кроме Натальи Горбенко, приняла решение утвердить проект бюджета на 2018 год и рекомендовать к рассмотрению на сессии городского совета.

Напомним, ранее сообщалось, что депутатская бюджетная комиссия внесла коррективы в проект бюджета Николаева на 2018 год, на общую сумму почти 150 миллионов гривен.