«По 40 тысяч на каждого»: в проекте бюджета Николаевщины на 2018 год предусмотрели 2,5 миллиона «депутатских»

В проекте бюджета Николаевской области на 2018 год предлагается утвердить общий объем расходов «на выполнение депутатами облсовета поручений избирателей» в сумме 2 миллиона 560 тысяч гривен.

Проект бюджета области опубликован на официальном сайте облсовета.

Отмечается, что на каждого депутата в таком случае придется по 40 тысяч гривен.

«Направление средств областного бюджета депутатами областного совета осуществлять в рамках действующего законодательства и с учетом областных программ, утвержденных областным советом на 2018 год, - говорится в проекте решения. - Распределение средств, направляемых на выполнение депутатами областного совета поручений избирателей, по бюджетным программам осуществляется областной государственной администрацией по согласованию с постоянной комиссией областного совета по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций».

Стоит отметить, что при утверждении бюджета области на 2017 год депутатам также выделялось по 40 тысяч гривен. Но спустя несколько месяцев сумма увеличилась до 300 тысяч, причем произошло это накануне «скандальной» сессии.