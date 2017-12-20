Месяц назад в Николаеве на территории ЧСЗ погрузчик насмерть переехал механика – выяснилось, что он был пьян

Месяц назад, 21 ноября, в Николаеве на территории ПАО «Черноморский судостроительный завод» (ныне - «Smart Maritime Group») произошел несчастный случай со смертельным исходом с механиком ООО «Украинская стивидорная компания».

Об этом сообщили в пресс-службе управления Государственной службы труда в Николаевской области.

Сообщается, что созданная управлением специальная комиссия завершила расследование по данному случаю

«В ходе расследования установлено, что вопреки пункта 7.6 должностной инструкции механик находился в зоне действия грузоподъемных механизмов во время их работы. При маневрировании погрузчика по складскому помещению произошел наезд на работника», - говорится в сообщении.

Установлено, что основной причиной несчастного случая является психофизиологическая – алкогольное опьянение. В связи с тем, что смерть работника наступила при исполнении трудовых обязанностей несчастный случай признан таким, что связан с производством.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 27-летний николаевец получил ушиб головы на производстве, перенес трепанацию черепа, после чего впал в кому и вскоре умер. Позднее главврач БСМП города Николаева Александр Демьянов подтвердил, что травма Церушем была получена в рабочее время.