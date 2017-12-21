С Нового года фермерские хозяйства будут уплачивать единый взнос на соцстрахование

С 1 января 2018 года члены фермерского хозяйства должны будут платить единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование при условии, что они не принадлежат к лицам, которые подлежат страхованию на других основаниях.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной фискальной службы в Николаевской области.

Так, в Закон Украины от 3 ноября 2017 года №2148 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий" внесены изменения, в частности, в Закон Украины от 8 июля 2010 года №2464 "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

Следовательно, с нового 2018 года члены фермерских хозяйств будут платить единый взнос до 20 числа месяца, который следует за кварталом.

Отмечается, что члены фермерского хозяйства освобождаются от уплаты единого взноса, если они получают пенсию по возрасту или инвалидности, или социальную помощь.

Напомним, что ранее ГФС Николаевщины направила в местные бюджеты 570 миллионов гривен единого налога.