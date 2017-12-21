Российского олигарха, владеющего НГЗ, обвинили в неуплате 800 миллионов гривен налогов

В результате проведенной проверки на Запорожском алюминиевом комбинате ГФС доначислила почти 800 миллионов гривен налогов.

Об этом сообщает Офис крупных налогоплательщиков ГФС.

Сейчас соответствующее решение должно быть принято судом первой инстанции, куда Высшим административным судом Украины указанное дело ЗАлК направлено на новое рассмотрение.

Суть дела заключается в том, что бывший мощный украинский производитель алюминия ПАО «Запорожский алюминиевый комбинат» на протяжении длительного времени систематически использовал схемы минимизации налоговых обязательств и уклонения от налогообложения.

В последние годы производственной активности (2009-2012 годы) комбинат постоянно продавал свою продукцию по цене ниже себестоимости, что обусловило не только занижение объекта налогообложения налогом на прибыль, но и возникновение необоснованных оснований для возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость.

Как сообщили в Запорожском управлении Офиса крупных налогоплательщиков ГФС, уже есть положительная судебная практика по аналогичным делам именно с «ЗАлК», где суды отмечают отсутствие экономических оснований для систематической реализации продукции по цене ниже себестоимости. Предприятие не предоставило фактических данных в подтверждение соответствия примененной цены на спорную металлопродукцию объективным рыночным факторам.

Как известно, 10 июня суд вернул в госсобственность пакет акций предприятия «Запорожский производственный алюминиевый комбинат» общей номинальной стоимостью более 105 миллионов гривен. Этот пакет акций предприятия находился в собственности кипрской компании «Velbay Holdings Limited», которую связывают с российской компанией «Русал» Олега Дерипаски.

Ранее сообщалось, что «Русал» продал «Николаевский глиноземный завод» сырьевому трейдеру «Glenсore». Сразу после этого стали высказывать мнения, что Дерипаска формально отмежевался от НГЗ, при этом оставив за собой контроль над предприятием.

«Glenсore» является давним партнером «Русала». Слияние этого швейцарского трейдера с «Русалом» и «Сибирско-Уральской алюминиевой компанией» произошло еще более десяти лет назад. Новосозданный холдинг стал называться «Объединенная компания Русский алюминий», контрольный пакет акций оказался у структур Дерипаски.