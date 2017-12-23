Трамп приостановил беспошлинный режим для украинских товаров

Президент США Дональд Трамп решил приостановить беспошлинный режим в отношении товаров, произведенных в Украине.

Об этом говорится в письме главы Белого дома Конгрессу США.

Стоит отметить, что режим беспошлинной торговли действует в рамках программы Генеральной системы торговых преференций.

«После рассмотрения критериев … о том, в какой степени назначенная развивающаяся страна-бенефициар обеспечивает адекватную и эффективную охрану прав интеллектуальной собственности, я решил, что целесообразно приостановить беспошлинный режим», — говорится в обращении Трампа.

Он считает, что в Украине плохо защищаются права интеллектуальной собственности.

Напомним, ранее Трамп согласился выделить Украине $350 миллионов в качестве военной помощи.