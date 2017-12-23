«И снова граблями по голове», - депутат поражен суммой, за которую хотят купить здание для детдома в Новобугском районе

Советник главы Николаевской ОГА Александр Бондарь поражен суммой в два миллиона гривен для приобретения жилья для детских домов семейного типа, которую определили чиновники Новобугского районного совета.
Об этом стало известно из публикации Бондаря в Facebook.
Так, он сообщил, что в пятницу, 22 декабря состоялась сессия Новобугского районного совета, на которой рассматривался вопрос касательно предоставления разрешения на приобретение жилья для детских домов семейного типа, стоимость которого местные чиновники определили в два миллиона гривен.
«И снова грабли по голове. Хорошее дело, через схемы?» - предположил Бондарь.
Также, он сообщил, что поражен предложенной суммой, так как знаком с расценками на недвижимость в Новом Буге, однако выяснить причины такой суммы и адрес ему не удалось, так как «сильно общаться со мной по этой теме не желали».
«Мне упорно не говорили у кого и не указывали адрес, но сказали методику определения «Нам сказала область покупайте, но на большее 10 тысяч 300 гривен за 1 м.кв.», - заявил он.
Кроме того, по его словам такой стоимости на рынке жилья в Новом Буге быть не может, иначе «четверть владельцев уже продали бы свое имущество». Также, «чиновники райгосадминистрации не желают общаться с депутатами Новобугского районного совета» на данную тему.
Местные депутаты, в свою очередь, узнали адрес дома, хозяев и стоимость, которая предлагается для продажи. Цена продажи указывается в размере 50 тысяч долларов, кроме того отмечается, что для хороших покупателей – хороший торг. Однако, чиновники Нового Буга завысили стоимость в полтора раза и предлагают купить за более 70 тысяч долларов.
«Формально владельцем дома по адресу город Новый Буг, улица Малиновского 80 называют Шитника Константина Ивановича, но все местные жители знают, кто там проживает. Человек с определенным статусом, но это пока останется загадкой», - сообщил Александр Бондарь.