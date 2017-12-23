«И снова граблями по голове», - депутат поражен суммой, за которую хотят купить здание для детдома в Новобугском районе

Советник главы Николаевской ОГА Александр Бондарь поражен суммой в два миллиона гривен для приобретения жилья для детских домов семейного типа, которую определили чиновники Новобугского районного совета.

Об этом стало известно из публикации Бондаря в Facebook.

Так, он сообщил, что в пятницу, 22 декабря состоялась сессия Новобугского районного совета, на которой рассматривался вопрос касательно предоставления разрешения на приобретение жилья для детских домов семейного типа, стоимость которого местные чиновники определили в два миллиона гривен.

«И снова грабли по голове. Хорошее дело, через схемы?» - предположил Бондарь.

Также, он сообщил, что поражен предложенной суммой, так как знаком с расценками на недвижимость в Новом Буге, однако выяснить причины такой суммы и адрес ему не удалось, так как «сильно общаться со мной по этой теме не желали».

«Мне упорно не говорили у кого и не указывали адрес, но сказали методику определения «Нам сказала область покупайте, но на большее 10 тысяч 300 гривен за 1 м.кв.», - заявил он.

Кроме того, по его словам такой стоимости на рынке жилья в Новом Буге быть не может, иначе «четверть владельцев уже продали бы свое имущество». Также, «чиновники райгосадминистрации не желают общаться с депутатами Новобугского районного совета» на данную тему.

Местные депутаты, в свою очередь, узнали адрес дома, хозяев и стоимость, которая предлагается для продажи. Цена продажи указывается в размере 50 тысяч долларов, кроме того отмечается, что для хороших покупателей – хороший торг. Однако, чиновники Нового Буга завысили стоимость в полтора раза и предлагают купить за более 70 тысяч долларов.