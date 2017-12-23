В этом отопительном сезоне нет оснований для повышения цены на газ, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в этом отопительном сезоне не видит никаких оснований для повышения цены на газ.

Об этом говорится на странице в Facebook министра.

- В этом отопительном сезоне мы не видим никаких оснований для повышения цены на газ. Моя задача - построить систему добычи собственного газа таким образом, чтобы мы стали страной нетто-экспортером. Это может привести к существенному снижению цены газа для украинцев навсегда, - заявил Гройсман.

Напомним, «Нафтогаз» выиграл Стокгольмский арбитраж у «Газпрома» по снижению цены на газ.