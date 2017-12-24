Николаевский спецпорт «Ольвия» сократил доходы вдвое после перехода с перевалки металла на зерно

Николаевское государственное предприятие «Стивидорная компания «Ольвия» планирует получить в 2018 году 99,28 миллионов гривен чистой прибыли, что на 140% меньше от запланированной прибыли на текущий год.

Об этом идет речь в финплане предприятия, который был подан на утверждение правительства 20 декабря, передают «Наши гроши».

Так, по данным предприятия, на уменьшение прибыли влияет запланированное снижение объемов грузопереработки на 16% до 2,37 миллионов тонн. Это вызвано сокращением перевалки черных металлов из-за уменьшения спроса на внешних рынках и снижением производства отечественными меткомбинатами. Компенсировать потери за счет зерновых грузов предприятие не в состоянии, потому что ставки на эту агропродукцию втрое ниже.

На предприятии заявили, что снизить себестоимость работ не в состоянии, потому что в ней 54% занимает зарплата. В следующем году эта часть еще вырастет из-за задекларированного правительством увеличения минимальной зарплаты. Запланированный рост зарплаты работников представляет 15% до почти 15 тысяч гривен. Рост для администрации составит 7% - до 25 тысяч гривен, а зарплата директора вырастет на 17% - до 105 тысяч гривен в месяц.

В экспертном выводе к финплану «СК «Ольвия» есть ссылка на информацию «Администрации морских торговых портов» относительно перевалки металлопродукции в 2016-2017 годах. В соответствии с ней в николаевском порту наивысшие темпы снижения объемов перевалки металлов. По мнению экспертов, предприятие не предоставило аргументированных объяснений такому падению. С июня прошлого года «Стивидорную компанию «Ольвия» возглавляет Руслан Олейник.

Летом в министерстве инфраструктуры заявили о подготовке технико-экономического обоснования для передачи «СК «Ольвия» в концессию.

Напомним, что только за два года бесплатного хранения боеприпасов Минобороны спецпорт «Ольвия» понес убытки свыше ₴5 миллионов.