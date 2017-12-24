Казакова рассказала о приоритетных направлениях в принятом бюджете Николаева на 2018 год

Исполняющая обязанности Николаевского городского головы-секретарь Николаевского городского совета Татьяна Викторовна Казакова во время брифинга в пятницу, 22 декабря, рассказала об основных проектах, которые будут реализованы в городе в 2018 году.

Об этом сообщает пресс-служба исполняющей обязанности городского головы Николаева-секретаря Николаевского городского совета Татьяны Казаковой.

«Перед местными властями стоит задача открыть среднюю общеобразовательную школу 1-3 ступеней №36, на это в городском бюджете предусмотрено около 30 миллионов гривен. Возможно сумма будет корректироваться. Но мы должны открыть ее 1 сентября следующего года. Контроль выполнения задания возложено на первого заместителя городского головы по вопросам социальной защиты и образования Владимира Крыленко. Мы будем оценивать работу заместителей на основе выполненных поручений и заданий на их отчетах о деятельности на занимаемых ими должностях. Скорее всего первый отчет состоится через полгода с начала их работы. Также в бюджете предусмотрено 200 тысяч гривен на проектирование инклюзивного ресурсного центра, таких должно быть 4 центра. В следующем году мы должны создать хотя бы один центр. Учитывая вопросы неудовлетворительного состояния пожарной системы в учебных заведениях города, около 20 миллионов гривен будет выделено на обследование и обновления, установки противопожарного оборудования в учебных заведениях города. Мы будем добиваться создания нового детского сада в микрорайоне Северный. В бюджете мы предусмотрели 3 миллиона гривен. К тому же мы учли все образовательные проекты, процент выполнения которых больше 50-ти. Кстати в городе очень много проектов, которые находятся на 15, 20 процентов реализации. Например, ремонты школ. Мы завершим все проекты, которые начинались и не были завершены в Николаевской специализированной школе «Академия детского творчества» и два спортплощадки в средних общеобразовательных школах 1-3 ступеней №61 и №3. Пищеблок в школе №12 также будут отремонтированы. И начнем строить стадион на территории школьного заведения, на что предусмотрено в бюджете 2 миллиона гривен», - рассказала Татьяна Казакова.

Кроме того, в городском бюджете на 2018 год предусмотрено выделение средств на решение следующих вопросов:

-18 миллионов гривен на реконструкцию детского сада в Ингульском районе;

-1 миллион 200 тысяч гривен на строительство спортплощадки в школе №15;

-4 миллиона гривен - частичный ремонт школы №29;

Помимо этого в бюджет 2018 года заложено 10% для софинансирования проекта на 36 миллионов гривен на ремонт корпуса и столовой в школе №22.

Что касается вопросов медицины, то в бюджете предусмотрено финансирование следующих проектов:

- 6,5 миллионов гривен - ремонт травмпункта больницы скорой медицинской помощи;

-5 миллионов гривен - ремонт семейной амбулатории в микрорайоне Широкая балка;

-4,7 миллиона гривен - ремонт семейной амбулатории по улице Чкалова;

-11 миллионов гривен - приобретение амбулатории в микрорайоне Варваровка;

-25 миллионов гривен - приобретение томографов.

«Депутаты настаивают, чтобы в городе были современные и новые амбулатории. Сейчас самое важное для города - это эффективная диагностика заболеваний. Я согласна с депутатским корпусом, потому что мы ездим лечиться в другие города Украины, но это неправильно. Мы имеем право лечиться в своем городе и доверять врачам. И я знаю, что в одной из николаевских частных лабораторий с громким названием анализы не исследуются, а результаты просто пишутся от руки. Я, как житель этого города, сомневаюсь в правдивости и профессионализма таких медицинских учреждений. Я считаю, что недострой, расположенной по улице Дзержинского, может быть использована для различных городских амбулаторий по этажам здания... От качества диагностики зависит все дальнейшее лечение человека и его оздоровления », - отметила Татьяна Казакова.

Также Казакова рассказала. что планируется реализовать в сфере ЖКХ:

«Хочу отметить, что программа «Безопасный город» - это тоже сфера ЖКХ. Пока есть коммунальное предприятие, программа работает. Я считаю, что проект нужно доработать, но для начала мы должны оценить проект и понять, какое именно безопасный город мы хотим. На реализацию программы в бюджете предусмотрено 3 миллиона гривен - закупка технического оборудования и стоимость проекта, который включает в себя установление количества и местоположение камер наружного наблюдения. Например, мы можем привлечь инвестора для этих целей или поставить себе временные рамки - в течение 3-5 лет обеспечить город камерами», - заявила и.о. мэра Николаева.

Кроме того, по ее словам, в бюджете предусмотрено 30 миллионов гривен на установку газовых индивидуальных счетчиков в многоквартирных домах на территории города.

«Но пока мы взяли паузу, чтобы проанализировать закон, который приняла Верховная Рада Украины. Нам надо сравнить нашу программу с новым законом. Мы можем устанавливать газовые счетчики исключительно на софинансирование, которое может быть по субвенции государства или с помощью любого народного депутата ВРУ, или софинансирования общины. Мы разделим программу на разные районы города », - отметила Татьяна Казакова.

Также приоритетным вопросом для города, по мнению Татьяны Казаковой, является реконструкция парка «Победа»:

«В программу входит и создание велодорожки, «Трассы здоровья». Я хочу пригласить специалистов по ландшафтному дизайну, но эта тема еще будет обсуждаться», - .

По словам Татьяны Казаковой, прежде всего в 2018 году вопрос нового кладбища будет решена.

Кроме вышеизложенного в городском бюджета на 2018 год предусмотрено: 5 миллионов гривен на проект капремонта Варваровского моста; 2,5 миллиона гривен на строительство Центра предоставления административных услуг, в качестве 10%-ного софинансирования проекта, 350 тысяч гривен на каждого депутата на осуществление поручений избирателей (в 2017 году размер «депутатских средств» составлял 250 тысяч гривен), 3 миллиона гривен на ОСМД; 20 миллионов гривен на установку светофоров; 6 миллионов гривен - содержание и ремонт понтонных мостов, 3 миллиона гривен - ремонт канализации по проспекту Центральному;

Также в городском бюджете на следующий год предусмотрено приобретение контейнеров для ТБО.

Как отметили в аппарате совета, обновленный список и общие суммы, которые заложены в городском бюджете на 2018 год на обеспечение ведения профильной деятельности управлений и департаментов НГС(николаевского городского совета, - ПН), управления аппарата НГС опубликует в ближайшее время.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что депутаты горсовета утвердили бюджет Николаева на 2018 год в размере 4,3 миллиарда гривен