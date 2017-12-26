«Обыкновенная «залипуха»: в облсовете недовольны проектом реконструкции ж/д вокзала Николаева стоимостью в 66 миллионов

Александр Каражей и Юлия Ткаченко Общая стоимость работ в рамках реконструкции николаевского железнодорожного вокзала по ценам 2014-го года составляет 65 миллионов 731,515 тысяч гривен. Однако, даже руководство вокзала не устраивает этот уже существенно устаревший проект.

Об этом шла речь в ходе первого заседания рабочей группы Николаевского областного совета, созданной на одной из последних внеочередных сессий для решения проблемных вопросов ж/д вокзала, во вторник, 26 декабря, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как сообщила присутствующая на заседании заместитель начальника вокзала станции «Николаев» Юлия Ткаченко, в планах на следующий год включено «продолжение процесса реконструкции вокзала».

- Мы самые непривлекательные. Нужно что-то делать, - отметила она.

Один из членов рабочей группы, депутат Александр Каражей поинтересовался у нее:

- Реконструкция, которую вы начали, она вас устраивает? - Лично меня нет. - Зачем тогда этот проект, зачем эти 65 миллионов, когда это, ну, обыкновенная «залипуха»! - Нужно менять проект.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в время своего последнего визита в Николаев Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян так и не смог сказать, когда будет отремонтирован железнодорожный вокзал в Николаеве, ссылаясь на реформу «Укрзалізниці», за которую он безрезультатно борется.