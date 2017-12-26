«Заблокированы тендеры, неподконтрольные нардепу»: Пидберезняк о причинах неиспользования более ₴200 миллионов из бюджета Николаева

Вадим Пидберезняк По мнению народного депутата Украины от «Народного фронта» Вадима Пидберезняка, около 200 миллионов гривен из городского бюджета Николаева остались неиспользованными по причине того, что были намерено заблокированы соответствующие тендеры.

Об этом нардеп заявил в ходе сессии Николаевского городского совета во вторник, 26 декабря, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

- Вы знаете, когда я смотрел выступление Валентины Бондаренко на прошлом заседании, человека-профессионала, человека, который знает каждую копейку в этом городе, человека, который отдал много лет работе вместе с вами в этом городе, горожанам. Я понимаю и знаю причины, по которым она ушла. И прекрасно понимаю, что одна из причин – это те цифры, которые она озвучила неспроста, уходя, для того, чтобы предупредить всех, и в первую очередь, николаевцев, о том, что планируется сделать с этим городом. Те деньги на остатках, 200 миллионов с лишним, которые остались неиспользованными, остались по причине того, что были заблокированы тендеры, в которых участвовали фирмы, неподконтрольные тем людям, либо народному депутату, который сегодня руководит фактически в городском совете. Одна из таких фирм – «Реалбудсервис», из длинного перечня, с которой на днях должны будут рассчитаться за выполненные работы. У меня вопрос: если не использованы средства, зачем снимать деньги с депозита? Я думаю, что готовят «высосать» этот город без остатка, - заявил Пидберезняк.

При этом он возмутился кадровыми назначениями, которые курирует названный им нардеп.

- И вместо того, чтобы сохранять профессионалов, мы берем трудоустраиваем здесь на работу друзей, одноклассников, одногруппников, таких как Роман Бахин в УКС, для того, чтобы контролировать, чтоб деньги шли по назначению. Либо как новый член исполкома, борец с коррупцией. Мы все могли видеть на фотографиях, в каких хоромах живут борцы с коррупцией. Для того, чтобы контролировать потоки, с большой любовью, проснувшись приехал из Киева в Николаев.

Также нардеп заявил, что николаевцев волнует вопрос того, что участок, предусмотренный ранее под обустройство там кладбище, горсовет решил отдать Администрации морских портов Украины под строительство стоянки для большегрузов.

- Вы знаете, вызывает очень большое волнение у николаевцев то, что долго обсуждаемая тема вокруг городского кладбища, 35 га отдаются АМПУ. Вроде бы как с понятной целью для всех. Но извините, мы лишаем права горожан на святое, на то, чтоб нормально похоронить родных. Я понимаю, что всех, кто это делает, со спокойной совестью отдают. Потому что народного депутата похоронят не здесь. Потому что он не здесь живет. А Вас, Татьяна Викторовна, Вас где похоронят? Ну за исключением того, что вы собираетесь отсюда уезжать. Поэтому я хотел бы вас убедительно попросить, во избежание еще больших ошибок очень внимательно относиться к тому, за что вы голосуете. К тому, что будет с этим городом и не позволить его разворовать. Извините, что не так. Спасибо за внимание, - сказал нардеп и покинул сессионный зал, несмотря на то, что у депутатов горсовета были к нему вопросы.

Напомним, что в ходе сессии, перед принятием бюджета города Николаева на 2018 год, директор департамента финансов Николаевского горсовета Валентина Бондаренко заявила, что по итогам 2017 года неизрасходоваными остались 276 миллионов гривен.

Комментируя ситуацию с неосвоением средств бюджета исполняющая обязанности городского головы-секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова заявила, что считает халатностью то, что по результатам года остаются неиспользованными около 200 миллионов гривен.