На Николаевщине прокуратура судится из-за земли, переданной в пользование сельхозпредприятию

В Николаевской области Солончаковский учебно-воспитательный комплекс Куцурубского сельсовета Очаковского района незаконно передал земельный участок площадью 35 гектаров и стоимостью около 1 миллиона гривен в пользование сельхозпредприятию.

Об этом сообщают в прокуратуре Николаевской области.

Прокуратура обратилась в суд с иском о признании соглашения недействительным и возвращении земли постоянному пользователю.

«Учебное заведение изменило целевое назначение земли, которую стали использовать в коммерческих целях для товарного сельхозпроизводства...», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас продолжают рассматривать это дело.

Напомним, что ранее прокуратура Николаевской области подала в суд иск о незаконном отводе в аренду Николаевским городским советом земельного участка площадью 1,7 гектара и стоимостью почти 7 миллионов гривен.