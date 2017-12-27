Глава АМПУ рассказал о стоянке грузовиков в Николаеве: 32 га земли, 150 миллионов – на строительство и 1,4 миллиона – на проект

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Райвис Вецкаганс
В ГП «Администрация морских портов Украины» в финансовом плане на 2018 год заложили капитальные расходы в размере 1,4 миллиона гривен на проектирование накопительной площадки для автотранспорта возле морского порта в Николаеве.

Об этом в интервью изданию «Порты Украины» сообщил глава АМПУ Райвис Вецкаганс.

- Для повышения эффективности морского порта Николаев обратились к местной администрации с просьбой отвести в пользование АМПУ земельный участок в размере 32 га для строительства там накопительной площадки для автотранспорта, следующего в порт. На сегодня проект создания такой площадки предложено включить в план перспективного развития порта. В дальнейшем предполагается соответствующее проектирование и строительство самого объекта, стоимость которого на сегодня оценивается в 150 миллионов гривен, - заявил он.

Вместе с тем, напомним, по словам представителя николаевского филиала АМПУ Александра Мухина, на реализацию проекта планируется выделить около 160 миллионов гривен, из которых 5 миллионов потратят на проектирование.

К тому же, по решению депутатов Николаевского городского совета под эту накопительную площадку выделили 35 гектар земли.

Но на последней сессии исполняющая обязанности мэра Николаева Татьяна Казакова данное решение ветировала

Катерина Вовченко

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