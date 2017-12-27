Глава АМПУ рассказал о стоянке грузовиков в Николаеве: 32 га земли, 150 миллионов – на строительство и 1,4 миллиона – на проект

Райвис Вецкаганс В ГП «Администрация морских портов Украины» в финансовом плане на 2018 год заложили капитальные расходы в размере 1,4 миллиона гривен на проектирование накопительной площадки для автотранспорта возле морского порта в Николаеве.

Об этом в интервью изданию «Порты Украины» сообщил глава АМПУ Райвис Вецкаганс.

- Для повышения эффективности морского порта Николаев обратились к местной администрации с просьбой отвести в пользование АМПУ земельный участок в размере 32 га для строительства там накопительной площадки для автотранспорта, следующего в порт. На сегодня проект создания такой площадки предложено включить в план перспективного развития порта. В дальнейшем предполагается соответствующее проектирование и строительство самого объекта, стоимость которого на сегодня оценивается в 150 миллионов гривен, - заявил он.

Вместе с тем, напомним, по словам представителя николаевского филиала АМПУ Александра Мухина, на реализацию проекта планируется выделить около 160 миллионов гривен, из которых 5 миллионов потратят на проектирование.

К тому же, по решению депутатов Николаевского городского совета под эту накопительную площадку выделили 35 гектар земли.

Но на последней сессии исполняющая обязанности мэра Николаева Татьяна Казакова данное решение ветировала.