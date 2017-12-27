В Николаеве хотят привести в нормальный вид автовокзал – объявлен конкурс проектов

В Николаеве управление инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации и областное предприятие автобусных станций инициировали проведение внутренней планировки и дизайна пространства на территории междугороднего автовокзала.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

Конкурс дизайнерских проектов продлится с 1 января по 1 марта 2018 года. Реализация проекта предусмотрена до 1 декабря 2018 года.

- Управление инфраструктуры и «Николаевское областное предприятие автобусных станций МОПАС» заключили меморандум для решения проблемных вопросов в сфере пассажирских перевозок. Документ подписан 27 декабря и определяет вопросы отправления/прибытия автобусных маршрутов между Николаевским междугородным автовокзалом и автостанциями в Николаевской области, обеспечения безопасности движения, улучшения состояния здания автостанции и прилегающей к ней территории, - отмечает начальник управления инфраструктуры Андрей Максименко.

Согласно основным положениям меморандума планируется проведение благоустройства территории междугороднего автовокзала в 2018 году:

- нанесение разметки до 1 мая; - проведение окрасочных работ до 1 апреля; - озеленение территории до 1 июня; - замена асфальтового покрытия плиткой на платформах до 1 сентября; - наружная реклама – приведение к единому дизайну; - внедрение единого стиля дизайна МАФов, которые расположены на Николаевском междугороднем автовокзале; - замена уличных лавок до 1 января.

Также запланировано улучшение внешнего вида здания автовокзала. Установка новых фасадных окон предусмотрена до 1 июля, а утепление фасада – до 1 сентября. Также военных на автовокзале будут бесплатно пускать в уборную.

За более подробной информацией по представлению проектов на конкурс можно обратиться по телефону 050-337-15-89 и на электронную почту nopas.mk@gmail.com.

Напомним, что ранее начальник управления инфраструктуры Николаевской ОГА Максименко хотел закрыть автовокзал «Николаев».