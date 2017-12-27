В бюджет Николаева заложили 17 миллионов гривен на строительство нового кладбища

В бюджете Николаева предусмотрено почти 17 миллионов гривен на строительство нового кладбища.

Об этом во вторник, 26 декабря, в ходе сессии Николаевского городского совета рассказала и.о. городского головы-секретарь городского совета Татьяна Казакова.



Как сообщалось ранее, депутаты Николаевского горсовета, на месте отведенном под кладбище, выделили 35 гектаров АМПУ под строительство стоянки для грузовиков.

По ее словам, открытие нового кладбища планируется летом 2018 года.

Напомним, что ранее Татьяна Казакова заявила, что приостановит решение сессии горсовета по выделению земельного участка площадью 35 гектаров Администрации морских портов Украины под строительство стоянки для грузовиков.