В Украине под конец года самоликвидировались еще два банка

Национальный банк отозвал банковские лицензии банков «Апекс» и «Промышленно-финансового банка» по процедуре добровольного прекращения банковской деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Мы считаем решение некоторых банков прекратить банковскую деятельность взвешенным и «взрослым» шагом, который свидетельствует об адекватной оценке акционерами этих банков ситуации на рынке и собственных возможностей по выбору и реализации бизнес-модели конкретного банка», - подчеркнула заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

Банки согласовали с НБУ план прекращения банковской деятельности и полное выполнение соответствующих обязательств.

Отметим, Украина установила мировой антирекорд по проблемным кредитам.

Напомним, в апреле НБУ признал неплатежеспособным банк нардепа-олигарха Жвании «Диамантбанк».

Как известно, банк уже «Апекс» и «Промышленно-финансового банка» восьмой и девятый, закрытый в 2017 году. Первым был Платинум Банк 10 января, вторым - НК Банк 19 января, третьим - Фортуна-банк 26 января, четвертым - Вектор банк 2 марта.