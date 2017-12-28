В Украине в 2018 году ожидается подорожание электроэнергии на 16%

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в 2018 году может повысить цену на электроэнергию почти на 16%.

Об этом говорится в документе с указанием порядка формирования цен на электроэнергию на сайте регулятора.

Согласно обнародованным данным, среднегодовая оптово-рыночная цена на электроэнергию в следующем году прогнозируется на уровне 1561,99 грн за 1 МВт/час (без НДС).

В первом квартале 2018 года она может составить 1495,46 грн за 1 МВт/час (без НДС) и с началом второго квартала (1 апреля, — ред.) поднимется до отметки 1586,69 грн за 1 МВт/час (без НДС). Таким образом, повышение цены может пройти в два этапа — с 1 января она поднимется на 9,5%, а с апреля еще на 6,1%.

Напомним, ранее сообщалось, что большинству украинцев не хватает денег платить за коммуналку.