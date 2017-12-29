Государственная исполнительная служба арестовала счета Приватбанка по иску семьи Суркисов. Банк обжаловал в Окружном админсуде Киева арест счетов, однако 18 декабря суд в удовлетворении иска отказал.

Об этом сообщает «Левый берег».

В своем иске Приватбанк просил суд признать противоправными действия госисполнителя о вынесении нескольких постановлений от 29 ноября о наложении ареста на имущество банка. Приватбанк также просил суд снять арест со счетов в таких финучреждениях: НБУ, Укрэксимбанк, Райффайзен Банк Аваль, Укрсоцбанк, Ситибанк, банк «Пивденный», А-банк, Марфин Банк, Коммерческий инвестиционный банк, Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках, Асвио Банк.

Напомним, 21 ноября НБУ подал в третий раз в Высший админсуд иск о приостановлении принудительного списания средств с Приватбанка, что, по его мнению, является незаконным. Однако 1 декабря ВАСУ отказал НБУ в удовлетворении иска. НБУ планирует оспорить данное решение в Верховном Суде.

6 ноября Киевский апелляционный административный суд обязал Приватбанк вернуть семье Суркисов 1,05 миллиарда гривен, 266,2 тысячи долларов и 7,8 тысячи евро. Игорь Суркис имел в Приватбанке счет на 151 миллион гривен, Полина Ковалик – 514,1 миллиона гривен, Григорий Суркис – 163,1 миллиона гривен, Марина Суркис – 174,5 миллиона гривен, Рахмиль Суркис – 44,8 миллиона гривен. Эти средства в декабре 2016 года в ходе процедуры bail-in были конвертированы в капитал Приватбанка как средства связанных лиц.

Напомним, что ранее министерство финансов в очередной раз дофинансировало «ПриватБанк» еще на 16 миллиардов гривен.