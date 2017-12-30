ЕБРР и Мининфраструктуры подписали соглашение о выделении €150 миллионов на электрификацию железной дороги на Николаевщине

ЕБРР предоставляет кредит в размере 150 миллионов евро для строительства второго пути, электрификации и модернизации систем сигнализации и связи на направлении Долинская - Николаев - Колосовка.

Соответствующее Соглашение было подписано в субботу, 30 декабря 2017 года, в министерстве инфраструктуры Украины при участии министра Владимира Омеляна, передает пресс-служба министерства.

«Главной целью подписания Гарантийного соглашения является привлечение ПАО «Укрзалізниця» кредитных средств ЕБРР в объеме 150 миллионов евро, что предусмотрено Соглашением о предоставлении займа между Публичным акционерным обществом «Украинская железная дорога» и Европейским банком реконструкции и развития. Общая стоимость проекта составляет ориентировочно 300 миллионов евро», – говорится в сообщении.

Финансирование проекта планируется осуществить за счет привлеченных кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития под государственные гарантии в объеме 150 миллионов евро. Источником софинансирования проекта будут привлечены средства Европейского инвестиционного банка (соответствующее Финансовое соглашение было подписано в декабре прошлого года).

«По словам Владимира Омеляна, реализация проекта позволит повысить пропускную способность железнодорожного направления Долинская - Николаев - Колосовка, пролегающий по территории Кировоградской, Николаевской и Одесской областей, что в свою очередь позволит решить проблемы с пропуском грузов в направлении николаевских портов; поднять участковую скорость движения грузовых поездов на 20 - 25%, что позволит сократить срок доставки грузов, а также существенно уменьшить эксплуатационные расходы, связанные с улучшением организации движения поездов, а именно избежать значительного количества торможений и разгонов поездов (при выполнении обгонов и скрещиваний) получить значительную экономию дизельного топлива и улучшить экологическую ситуацию в регионе за счет исключения вредных выбросов (продуктов сгорания дизельного топлива) в атмосферу общим количеством 11000 т/год; дополнительно создать около 300 квалифицированных рабочих мест», – говорится в сообщении.

Напомним, что в декабре 2016 года Украина подписала договор о кредите на 300 миллионов евро на модернизацию ж/д путей на Николаевщине. Из указанной суммы 150 миллионов евро – это кредитные средства Европейского инвестиционного банка, взятые под государственные гарантии, 150 миллионов евро – были ожидаемыми кредитными средствами Европейского банка реконструкции и развития, также привлеченными под государственные гарантии.