«Полоса препятствий», - в Николаеве пешеходную дорожку заасфальтировали прямо через деревья и пеньки

В Николаеве так обустроили пешеходную дорожку на улице Китобоев, что горожанам приходится натыкаться на деревья и пеньки.

Фото этой дорожки опубликовал на странице Контактного центра Николаевского городского совета в «Facebook» Юрий Сугак.

«Высший пилотаж дизайнерской мысли при обустройстве дорог и тротуаров в Николаеве по улице Китобоев: пень есть пень, и пусть так и останется, а деревья – можно асфальт вокруг и ботинками притоптать, зачем бордюрами заморачиваться. И главное – ведь работы кто-то принял, и акты подписал, и деньги перечислил», - написал горожанин.

Напомним, что ранее в Николаеве так «обустроили» остановку, что сидения оказались на уровне земли.