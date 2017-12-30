Президент Порошенко подписал Госбюджет Украины на 2018 год

Петр Порошенко Президент Петр Порошенко подписал закон о Государственном бюджете Украины на 2018 год.

Об этом сообщает на пресс-служба Администрации Президента Украины.

«Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины №2246-VIII «О Государственном бюджете Украины на 2018 год», принятый Верховной Радой 7 декабря», - говорится в сообщении.

Доходы Государственного бюджета на 2018 год определены в сумме 917,9 миллиардов гривен, расходы - на уровне 991,7 миллиардов гривен.

Предельный объем дефицита Госбюджета предлагается предусмотреть в размере 80,6 миллиардов гривен или 2,4% ВВП. Предельный объем государственного долга установлен в размере 1999,3 миллиардов гривен, что составляет 60% ВВП.

Плановые объемы государственных гарантий определены на уровне 24 миллиардов гривен. Поступления от приватизации прогнозируются в объеме 21,3 миллиарда гривен.

«Размер прожиточного минимума вырастет на 9% и минимальной заработной платы - на 16,3%. Расходы на помощь семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства и детям-инвалидам, временную помощь детям и пособия по уходу за инвалидом I или II группы предусмотрены в сумме 59,9 миллиардов гривен. На предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг предусмотрено 71 миллиард гривен. Объем образовательной субвенции учтен в сумме 61,7 миллиард гривен, медицинской субвенции - 57,4 миллиардов гривен», - говорится в сообщении.

В 2018 году создается Государственный дорожный фонд с объемом расходов в 32,9 миллиарда гривен. Всего на развитие дорог предусмотрено направить 47,7 миллиардов гривен. На функционирование Фонда энергоэффективности предусмотрены средства в сумме 1,6 миллиарда гривен, еще 0,4 миллиарда гривен - на реализацию Государственной целевой экономической программы по энергосбережению.

«В 2018 году продолжится оказание поддержки местным бюджетам для реализации инвестиционных программ и проектов регионального развития: 6,0 миллиардов гривен - за счет средств Государственного фонда регионального развития; 5,0 миллиардов гривен - субвенции на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий; 1,9 миллиарда гривен - субвенции на формирование инфраструктуры объединенных территориальных общин», - отметили в АП.

Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Напомним, ранее депутаты горсовета утвердили бюджет Николаева на 2018 год в размере 4,3 миллиарда гривен.