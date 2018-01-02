С начала 2018 года в Украине вводится монетизация субсидий, - Минфин

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Монетизация субсидий в Украине вводится с 1 января 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Министерство финансов разработало план перехода на денежные расчеты по субсидиям, предусматривающий три этапа.

Первый этап будет предусматривать монетизацию расчетов по субсидиям на уровне предприятий - поставщиков услуг.

На втором этапе - подготовка системы к проведению монетизации субсидий на уровне домохозяйств (создание необходимой инфраструктуры, создание единого реестра и базы данных субсидиантов и их верификация и т.д.).

На третьем этапе - монетизация субсидий на уровне домохозяйств.

«Сейчас правительством принято решение о введении первого этапа, который вводит с 1 января 2018 монетизацию субсидий на уровне поставщиков услуг», - говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре Министерство финансов завершило разработку проекта правительственного постановления, который вводит монетизацию субсидий на уровне теплокоммунэнерго.

Александра Ющишена-Вязникова

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