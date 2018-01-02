С 1 января в Украине начали действовать льготы на ввоз электромобилей

С 1 января 2018 года новые и подержанные электромобили можно ввозить в Украину из-за границы без уплаты акциза и налога на добавленную стоимость.

Об этом сообщает ВВС.

Такой льготный режим будет действовать как минимум в течение одного года.

Ранее Верховная Рада своим соответствующим решением удешевила ввоз в Украину электромобилей. Эксперты прогнозируют, что с учетом всех факторов купить электромобиль в Украине можно будет на 17-20% дешевле.

Последние несколько лет рынок электромобилей в Украине стремительно рос и эксперты прогнозируют, что льготы еще больше стимулируют покупку экологически чистых автомобилей. По подсчетам, сейчас в Украине ездит более 4 тысяч электромобилей.