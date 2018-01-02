Николаевские аудиторы в прошлом году предупредили нарушений на 57 миллионов гривен

За 11 месяцев 2017 года во время финансового аудита отдельных хозяйственных операций николаевские аудиторы предупредили нарушений на 57,1 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба управления Южного офиса Госаудитслужбы в Николаевской области.

Отмечается, что во время проведения финансового аудита отдельных хозяйственных операций специалисты управления Южного офиса Госаудитслужбы в Николаевской области предупредили нарушений законодательства при использовании средств на общую сумму 57,1 миллионов гривен.

«Указанных нарушений удалось избежать благодаря тому, что руководители объектов, на которых проводился аудит отдельных хозяйственных операций, приняли во внимание предложения николаевских государственных аудиторов», – говорится в сообщении.

Также сообщатся, что по результатам финансового аудита отдельных хозяйственных операций руководители объектов привлекли к дисциплинарной ответственности пять должностных лиц.

Напомним, ранее аудиторы при осмотре базы отдыха «Вітерець», состоящей на балансе ГП «Николаевский бронетанковый завод», не нашли 11 дачных домиков.