Введение налога на посылки из-за границы отложили на год

В Украине отсрочили введение ограничения на безналоговые пересылки товаров из-за границы.

Об этом говорится в опубликованном в издании «Голос Украины» законе «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году» (законопроект №6776-д).

Так, только с 1 января 2019 года вступят в силу ограничения на безналоговые пересылки товаров из-за границы физическим лицам в международных почтовых и экспресс-отправлениях – не более трех на протяжении календарного месяца суммарной стоимостью до 150 евро.

Начиная с четвертой посылки, такие посылки будут облагаться НДС (20%), пошлиной (10%) и акцизом.

Однако изменения правил беспошлинного ввоза товаров в ручном или сопровождаемом багаже суммой до 150 евро (в аэропортах – до 1000 евро) и весом до 50 кг для тех, кто отсутствовал в Украине больше суток и въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов, вступили в силу 1 января 2018 года.

Согласно изменениям, при более частом въезде без налогов можно ввезти товары на сумму только до 50 евро.

Как известно, 7 декабря Верховная Рада ограничила беспошлинный ввоз товаров в Украину до трех посылок в месяц стоимостью 150 евро каждая. Соответствующая норма была внесена депутатом Рады Вадимом Денисенко в законопроект №6776-д об изменениях в Налоговый кодекс.