В Николаевской области дороги местного значения в рамках децентрализации передали на баланс ОГА

С 1 января 2018 автомобильные дороги общего пользования местного значения Николаевской области перешли из сферы управления Госагентства автодорог Украины (Службы автомобильных дорог в Николаевской области) в сферу управления Николаевской облгосадминистрации.

Об этом сообщает пресс-служба САД в Николаевской области.

«Согласно распоряжению Николаевской ОГА от 29.11.2017 года №494-р функции заказчика на выполнение работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию дорог местного значения будет выполнять Управление инфраструктуры Николаевской областной государственной администрации, а финансирование на ремонт и эксплуатационное содержание таких дорог в 2018 году будет поступать из Дорожного фонда», – говорится в сообщении.

Также в САД уточняют, что на баланс управления инфраструктуры Николвевской ОГА передано 406 автомобильных дорог общего пользования местного значения (с индексами В и С), общей протяженностью 3 314,4 километров.

Напомним, ранее сообщалось, что на 3 тысячи 200 километров местных дорог, которые с 1 января передадут на баланс Николаевской области, нет ни одного паспорта, а чтобы сделать эти документы, нужно 48 миллионов гривен.