В ГФС Николаевщины рассказали об изменении соцстандартов в 2018 году

Законом Украины от 7 декабря 2017 года №2246 «О государственном бюджете Украины на 2018 год» устанавливает размеры прожиточного минимума для разных групп населения и размер минимальной заработной платы. Эти показатели влияют на размеры социальных выплат, минимальных пенсий, а также налоговых социальных льгот.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области.

В 2018 году установлены такие размеры прожиточного минимума на одно лицо в расчете на месяц: с 1 января 2018 года - 1700 гривен, с 1 июля - 1777 гривен, с 1 декабря - 1853 гривен.

Для основных социальных и демографических групп населения установлены такие показатели:

- для детей в возрасте до 6 лет: с 1 января 2018 года - 1492 гривен; с 1 июля - 1559 гривен; с 1 декабря - 1626 гривен;

- для детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2018 года - 1860 гривен; с 1 июля - 1944 гривен; с 1 декабря - 2027 гривен;

- для работоспособных лиц: с 1 января 2018 года - 1762 гривен; с 1 июля – 1841 гривен; с 1 декабря - 1921 гривен;

- для лиц, которые потеряли работоспособность: с 1 января 2018 года - 1373 гривен; с 1 июля - 1435 гривен; с 1 декабря - 1497 гривен.

Минимальная зарплата на 1 января 2018 года составляет: в месячном размере – 3723 гривен; в почасовом размере - 22,41 гривен.

В ГФС обращают внимание, что минимальная заработная плата является государственной социальной гарантией, обязательной на всей территории Украины для предприятий всех форм собственности и ведения хозяйства и физических лиц, которые используют труд наемных работников, по любой системе оплаты труда.