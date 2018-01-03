Иск Коломойского к Украине по делу «Укрнафты» вырос на $700 миллионов

Претензии подконтрольных Игорю Коломойскому миноритарных акционеров «Укрнафты» к Украине увеличились с 4,7 миллиардов до 5,439 миллиардов долларов США.

Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные Министерства юстиции, обнародованные в Prozorro.

В сентябре 2017 года в проспекте евробондов Украины указывалось, что претензии миноритариев согласно поданному в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иску к Украине составляют 4,7 миллиарда долларов США.

Устные слушания в арбитраже назначены на 19 февраля - 2 марта 2018 года.

Разбирательство было инициировано в 2015 году кипрскими компаниями из орбиты «Привата»: «Littop Enterprises Limited», «Bridgemont Ventures Limited» и «Bordo Management Limited». «Приват» требует подтвердить правомочность акционерного соглашения «Укрнафты» от 25 января 2010 года и обязать «Нафтогаз» его придерживаться.

В частности, они обвиняют Украину в нанесении ущерба из-за отбора газа, добытого «Укрнафтой», без оплаты или с оплатой по заниженной цене; невыполнения «Нафтогазом» и «Укртрансгазом» решений украинских судов; резкого увеличения ставок платы за недропользование; уменьшения кворума при проведении собраний акционерных обществ.

Согласно соглашению от 2010 года, глава правления должен избираться из предложенных миноритариями кандидатов, а 6 из 11 членов наблюдательного совета и его глава должны номинироваться НАК. При этом кворум достигался при присутствии 8 из 11 членов совета, что на тот момент не противоречило закону об акционерных обществах. Сейчас кворум уменьшен до простого большинства голосов.

Благодаря соглашению «Приват» фактически полностью установил контроль над деятельностью полугосударственной крупнейшей добывающей компании. В том числе – получил возможность назначать своих топ-менеджеров.

Напомним, ранее НАБУ начало расследование долга Коломойского перед «Укрнафтой».