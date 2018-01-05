Google вывела в оффшоры 15,9 миллиардов евро для обхода налогов, – СМИ

Американская корпорация Google в 2016 году перевела на счет оффшорной фирмы и таким образом легально ушла от уплаты налогов 15,9 миллиардов евро (19,2 миллиардов долларов США).

Об этом свидетельствуют документы, переданные компанией в Нидерландскую торговую палату, пишет «Bloomberg».

Как пишет агентство, речь идет о компании, зарегистрированной на Бермудских островах. В частности Google использует две схемы, чтобы освободить от налогообложения большую часть своей международной прибыли, под неформальным названием «Двойной ирландский» и «Нидерландский сэндвич». Таким образом, корпорация через ирландскую «дочку» переводит доходы на счет фирмы в Нидерландах, а оттуда средства поступают в оффшорную компанию на Бермудах, принадлежащую другой зарегистрированной в Ирландии компании.

Согласно заявке, поданной компанией в Нидерландскую торговую палату, объем выведенных таким образом средств в 2016 году - на семь процентов выше, чем в 2015.

«Мы платим все налоги и соблюдаем налоговое законодательство в каждой стране, в которой мы работаем во всем мире. Мы по-прежнему привержены делу способствования развитию онлайн-экосистемы», - говорится в свою очередь в заявлении представителя Google.

Напомним, что по различным оценкам, за период с 1991 года и по сегодняшний день из Украины в оффшоры выведен капитал на сумму 148 миллиардов долларов.